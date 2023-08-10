Haberler Beşiktaş Salih Uçan’a İsmael kancası

Salih Uçan’a İsmael kancası

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien İsmael'in, Salih Uçan'ı çok istediği bildirildi. Premier Lig'e yükselmek için kadroyu güçlendirmeyi planlayan Watford teknik direktöür İsmael, orta sahaya deneyimli oyuncu Salih'i istiyor. Öte yandan Burnley ise orta saha için transfer pazarında ve Salih Uçan'ı ilk hedef olarak belirledi. Salih'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Salih Uçan’a İsmael kancası
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien İsmael'in, Salih Uçan'ı çok istediği bildirildi. Premier Lig'e yükselmek için kadroyu güçlendirmeyi planlayan Watford teknik direktöür İsmael, orta sahaya deneyimli oyuncu Salih'i istiyor. Öte yandan Burnley ise orta saha için transfer pazarında ve Salih Uçan'ı ilk hedef olarak belirledi. Salih'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
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