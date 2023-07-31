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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Ante Rebic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak yeni transferi Ante Rebic'i resmen duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:54
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Ante Rebic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar son olarak Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşmeye vardı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

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