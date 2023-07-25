Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Nuraly Alip için Rus ekibiyle sıcak temas

Türk cumhuriyetlerinden olan futbolcuların da yerli sayılması kararının ardından Beşiktaş'ta bu yönde çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Zenit'ten Bakhtiyor Zaynutdinov'u istese de yüksek bonservis nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş yine aynı ekipten yeni bir ismi gündemine aldı. Buna göre Kara Kartallar, Zenit'te forma giyen savunmacı Nuraly Alip'i listesine ekledi. Kazak futbolcu için Rus temsilcisinin nabzını yoklamaya başlayan yönetim, girişimlerini hızlandırdı. 23 yaşındaki futbolcunun, Zenit ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Nuraly Alip, transfer edilirse yerli statüsünde oynayacak. 1.88 boyundaki stoper kadroda alternatif olarak düşünülüyor.