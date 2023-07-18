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BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Almanya kampının ikinci maçında Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaşacak. Augsburg ile ilk maçını yapan Beşiktaş, Alman temsilcisi ile 1-1 berabere kalmıştı. Maçı canlı şifresiz takip etmek isteyenler detayları araştırıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 18:01
BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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