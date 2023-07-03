Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Siyah beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı ismi geçen, Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl hakkında dikkat çeken sözler söyledi. İşte detaylar... | BJK SPOR HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Miha Zajc transfer listemizde yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Jean Onana için kulübü Lens'e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana'yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Halil Dervişoğlu için kulübü Brentford 2 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an Halil için beklemeye geçtik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Yusuf Yazıcı gündemimizde yok. Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon Euro istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz.

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