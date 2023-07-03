BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan flaş transfer açıklaması! 7 futbolcu...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, NTV Spor'a siyah beyazlı takımdaki transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, NTV Spor'a siyah beyazlı takımdaki transfer gelişmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Ceyhun Kazancı'nın adları Beşiktaş ile anılan Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı ve Tayfur Bingöl ile ilgili açıklamalar.
Coutinho olmaz. Yıllık ücreti 7 milyon Euro. Bu şartlarda transferi gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız.