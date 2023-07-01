Haberler Beşiktaş Kuzyaev’e yerli rakip

Kuzyaev’e yerli rakip

Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev transferi için karşısına Karagümrük çıktı. Metaratings. ru'nun haberine göre oyuncunun Türkiye'den iki talibi var, Beşiktaş ve Karagümrük. Suudi kulüpleri de Kuzyaev'le yakından ilgileniyor ancak tecrübeli isim Avrupa'da bir takım bulamazsa Zenit'ten ayrılmayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Kuzyaev’e yerli rakip
Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev transferi için karşısına Karagümrük çıktı. Metaratings. ru'nun haberine göre oyuncunun Türkiye'den iki talibi var, Beşiktaş ve Karagümrük. Suudi kulüpleri de Kuzyaev'le yakından ilgileniyor ancak tecrübeli isim Avrupa'da bir takım bulamazsa Zenit'ten ayrılmayacak.
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