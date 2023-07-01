Kuzyaev’e yerli rakip

Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev transferi için karşısına Karagümrük çıktı. Metaratings. ru'nun haberine göre oyuncunun Türkiye'den iki talibi var, Beşiktaş ve Karagümrük. Suudi kulüpleri de Kuzyaev'le yakından ilgileniyor ancak tecrübeli isim Avrupa'da bir takım bulamazsa Zenit'ten ayrılmayacak.
Beşiktaş'ta Daler Kuzyaev transferi için karşısına Karagümrük çıktı. Metaratings. ru'nun haberine göre oyuncunun Türkiye'den iki talibi var, Beşiktaş ve Karagümrük. Suudi kulüpleri de Kuzyaev'le yakından ilgileniyor ancak tecrübeli isim Avrupa'da bir takım bulamazsa Zenit'ten ayrılmayacak.