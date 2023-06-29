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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Coutinho'da ısrarcı! İşte yapılan teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kara Kartal, Brezilyalı 10 numara Coutinho için İngiliz ekibine maaşının % 40’ını teklif etti, Aston Villa % 60 istedi; pazarlıklar kıran kırana sürüyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Coutinho'da ısrarcı! İşte yapılan teklif

Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi'nde Aston Villa forması giyen 10 numara Philippe Coutinho için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Brezilyalı yıldız Coutinho için Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş ilk sezon Coutinho'nun maaşının %40'ını karşılayıp sezon sonunda satın alma opsiyonunu elinde bulundurmak istiyor. Aston Villa, maaşının %60'ını karşılamayı kabul ederse Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde son aşamaya geçecek.

İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Coutinho'nun satın alma opsiyonunun 8 milyon euro olmasını talep ediyor. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları üzerinden de görüşmeler sürüyor. Beşiktaş tecrübeli oyuncuyla Maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Coutinho'nun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edileceği belirtildi. Premier Lig ekibi Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan Coutinho'ya daha önce F.Bahçe ile G.Saray da teklif sunmuştu.

Coutinho profesyonel kulüp kariyerinde 468 maçta forma giyerken, bu periyotta 107 gol attı, 79 da asist attı. Brezilyalı yıldıza A Milli takım formasıyla da 68 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırmayı başardı.

'DEV'LERDE OYNADI

Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Philippe Coutinho, kariyerinde daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımların da formalarını giymişti. 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Aston Villa'nın hocası Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması beklenildiği aktarıldı. Kariyerinin son dönemlerinde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

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