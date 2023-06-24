Haberler Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezon çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç'un sahalara döneceği tarih netleşti. Siyah-beyazlıların transfer planı da belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:21
Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sağ diz çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç, yoğun şekilde bireysel çalışıyor.

Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Tayyip'in yaklaşık 6 ay daha takımdan uzak kalacak olması ve Welinton'un ayrılması nedeniyle mutlaka sağ stoper transferi yapacak.

Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Tayyip Talha'nın normal şartlarda kasım ayında sahalara dönmesi planlanırken, yeniden sakatlanma riski nedeniyle acele edilmeyecek.

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