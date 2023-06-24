Tayyip Talha Sanuç sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sağ diz çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç, yoğun şekilde bireysel çalışıyor.
Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sağ diz çapraz bağları kopan Tayyip Talha Sanuç, yoğun şekilde bireysel çalışıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Tayyip'in yaklaşık 6 ay daha takımdan uzak kalacak olması ve Welinton'un ayrılması nedeniyle mutlaka sağ stoper transferi yapacak.
Tayyip Talha'nın normal şartlarda kasım ayında sahalara dönmesi planlanırken, yeniden sakatlanma riski nedeniyle acele edilmeyecek.
Tayyip Sanuç büyük olasılıkla sezonun ikinci yarısında yüzde 100 hazır duruma geldikten sonra takıma dönüş yapacak.