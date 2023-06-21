Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkiler arasında orta saha da yer alıyor.
Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkiler arasında orta saha da yer alıyor.
Devre arasında Josef de Souza'nın, sezon sonunda ise Atiba Hutchinson'ın ayrılıkları, siyah-beyazlıları harekete geçirdi.
Transfer listesindeki en güçlü aday ise Geoffrey Kondogbia...
Yönetim, Orta Afrikalı yıldız için bir süredir temaslarda bulunuyor.
Öte yandan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İspanyol basını, Kondogbia'ya Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğunu duyurdu.
Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın yanı sıra Lyon'un da Kondogbia'yla ilgilendiği belirtildi.
Kondogbia'ya en çok ilgi gösteren takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da yer alıyor.
Atletico Madrid'in, tecrübeli futbolcu için 8 milyon Euro istediği aktarıldı.
Geoffrey Kondogbia, Atletico Madrid'de 3 sezondur top koşturuyor.
İspanyol ekibiyle toplamda oynadığı 93 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.
Kondogbia, bu sezon ise 27 maça çıkıp, 2 asist yaptı.
Atletico Madrid'in yanı sıra Sevilla, Monaco, Inter ve Valencia formalarını da giydi.
Madrid ekibiyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.