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Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Son dakika transfer haberleri: Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Geoffrey Kondogbia'nın ismi bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Yaşanan son gelişmelere göre Kondogbia için savaş kızışıyor. İspanyol basını, Orta Afrikalı orta sahayla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Kondogbia'ya Galatasaray da talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 20:54
ARDA AKDENİZ
Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkiler arasında orta saha da yer alıyor.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Devre arasında Josef de Souza'nın, sezon sonunda ise Atiba Hutchinson'ın ayrılıkları, siyah-beyazlıları harekete geçirdi.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Transfer listesindeki en güçlü aday ise Geoffrey Kondogbia...

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Yönetim, Orta Afrikalı yıldız için bir süredir temaslarda bulunuyor.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

İspanyol basını, Kondogbia'ya Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğunu duyurdu.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın yanı sıra Lyon'un da Kondogbia'yla ilgilendiği belirtildi.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Kondogbia'ya en çok ilgi gösteren takımlar arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da yer alıyor.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Atletico Madrid'in, tecrübeli futbolcu için 8 milyon Euro istediği aktarıldı.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Geoffrey Kondogbia, Atletico Madrid'de 3 sezondur top koşturuyor.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

İspanyol ekibiyle toplamda oynadığı 93 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.

Transferde derbi! Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da talip oldu

Kondogbia, bu sezon ise 27 maça çıkıp, 2 asist yaptı.

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