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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a iyi haber! Listedeki 10 numara boşa çıktı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İngiliz ekibi Nottingham Forest, siyah-beyazlıların transfer listesindeki 10 numara Jesse Lingard için “Yollarımızı ayırdık” dedi, yönetim menajerinden randevu istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a iyi haber! Listedeki 10 numara boşa çıktı

Planlamasına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, uzun süredir Nottingham Forest ile sözleşmesi sona erecek olan Jesse Lingard için düğmeye basmaya hazırlanıyordu. Beşiktaş yönetimini harekete geçirecek haber İngiltere'den geldi. Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Bu isimlerden birinin de Jesse Lingard olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmek istiyordu. Hemene harekete geçen yönetim, tecrübeli 10 numaranın menajeriyle temasa geçerek önümüzdeki hafta için bir randevu talep etti. İngiliz orta saha oyuncusu Jesse Lingard, profesyonel kulüp kariyerinde 318 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 58 kez havalandıran İngiliz yıldız, 37 de asisti yaparken toplamda 95 gole direkt olarak katkı sağladı.

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