Pas ve şut çalıştılar

Siyah beyazlı takım hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Kara Kartallar, idmanda pas çalışması sonrası taktik provalar gerçekleştirdi. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam edildi. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların oldukça keyifli olması gözlerden kaçmadı. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı idmanla hazırlıkları sürdürecek.
Siyah beyazlı takım hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Kara Kartallar, idmanda pas çalışması sonrası taktik provalar gerçekleştirdi. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam edildi. Antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Beşiktaşlı futbolcuların oldukça keyifli olması gözlerden kaçmadı. Siyah beyazlı takım bugün yapacağı idmanla hazırlıkları sürdürecek.