TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Yaz transfer döneminde stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı.
Yaz transfer döneminde stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı.
Ghanasoccer'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Strasbourg forması giyen Alexander Djiku ile ilgileniyor.
Söz konusu haberde; Siyah-beyazlıların transfer için Fransa'ya gittiği ve ön görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Transferde somut adımları atmaya başlayan Beşiktaş yönetimi, Strasbourg'daki performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu için şartları zorlayacak.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Trabzonspor ve Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Stoper bölgesinde görev yapan Djiku, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Ganalı savunmacının kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Bu sezon Strasbourg'da 29 resmi maçta sahaya çıkan başarılı oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.