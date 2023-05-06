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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Savunmayı sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar gözünü Fransa'ya çevirdi. Strasbourg'daki performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku için harekete geçildi. Fransa'ya giden Beşiktaşlı kurmaylar transferde ön görüşmeyi yaptı. İşte gündem yaratan görüşmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:22
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Yaz transfer döneminde stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Ghanasoccer'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Strasbourg forması giyen Alexander Djiku ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Söz konusu haberde; Siyah-beyazlıların transfer için Fransa'ya gittiği ve ön görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Transferde somut adımları atmaya başlayan Beşiktaş yönetimi, Strasbourg'daki performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu için şartları zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Trabzonspor ve Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Ganalı stoper imzaya

Stoper bölgesinde görev yapan Djiku, sağ bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Ganalı savunmacının kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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