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BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile yardım maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Bırakmam seni kampanyası ile depremzede vatandaşlarımız için yardım maçı düzenledi ve karşılaşmanın tüm gelirleri deprem bölgesine aktarılacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 15:30
BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI BİLET FİYATLARI

  • Loca 162: 4.000TL
  • VIP 100: 2.350TL
  • VIP 101-126: 1.950TL
  • 1. Kategori: 790TL
  • 2. Kategori: 720TL
  • 3. Kategori: 580TL
  • 4. Kategori: 510TL
  • 5. Kategori: 470TL
  • Kapalı Üst: 430TL
  • 6. Kategori: 380TL
  • 7. Kategori: 190TL
  • 8. Kategori: 180TL
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