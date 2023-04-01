Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu! İşte Kadıköy'deki savunma hattı!

Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyen siyah beyazlılar derbi planını belirledi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki kararını verdi.
Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyen siyah beyazlılar derbi planını belirledi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki kararını verdi.
İlk 11'de Saiss'i düşünen deneyimli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç'un tedaviye olumlu yanıt vermesi ve kısa sürede kendini toparlaması sonrası stoperde yine Omar Colley-Tayyip Talha ikilisine görev verecek.