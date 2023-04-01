Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu! İşte Kadıköy'deki savunma hattı!

Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu! İşte Kadıköy'deki savunma hattı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Zorlu derbide tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş savunma hattını belirledi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 09:06
Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu! İşte Kadıköy'deki savunma hattı!

İlk 11'de Saiss'i düşünen deneyimli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç'un tedaviye olumlu yanıt vermesi ve kısa sürede kendini toparlaması sonrası stoperde yine Omar Colley-Tayyip Talha ikilisine görev verecek.

Şenol Güneş'in derbi planı belli oldu! İşte Kadıköy'deki savunma hattı!

Sağ bekte Onur, sol bekte de Masuaku oynayacak.

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