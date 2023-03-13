Beşiktaş ışıl ışıl

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Siyah- beyazlılar, 15. dakikada Aboubakar'ın adeta slalom yaparak attığı nefis golle öne geçti. 35. dakikada Başakşehir Adnan Januzaj'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Hakem Mete Kalkavan'ın VAR'dan izleyerek verdiği karar, tüm itirazlara rağmen değişmedi. İkinci yarıda ise sahheye Masuaku çıktı. Aboubakar'dan aldığı topu, sol çaprazdan çok sert bir vuruşla ağlara yollayan Demokratik Kongolu, aradaki farkı ikiye çıkarttı.



SIRADA İSTANBULSPOR VAR

Böylece Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri, Ankaragücü'nün (2-1) ardından Başakşehir'i de mağlup ederek 2'de 2 yapmayı başardı. Dış sahadaki iki maçlık galibiyet özlemine de son veren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürdü. Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la arasında 14 puan fark var. 46 puanı bulunan Kara Kartal, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek. İki takım arasında ilk yarıda İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.