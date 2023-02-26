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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı izle

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Kara Kartal, Vodefone Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak. Öce Taksim patlamasının yıldönümü ardından deprem felaketi nedeniyle iki kez ertelenen mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki takımın da tam kadroyla sahaya çıkamayacağı maçta siyah beyazlılar 8, kırmızı beyazlılar ise 13 eksikle kadro oluşturdu. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 17:20
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı izle

Beşiktaş - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kara kartal, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 13 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde oynanması planlanan ancak Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, o tarihte de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle oynanamadı. Maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanalı merak eden futbolseverler için BJK maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevabını derledik...

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SİYAH BEYAZLILAR 9 EKSİK

Erteleme karşılaşması olduğu için maçta sadece 13 Kasım'da tescilli futbolcuların forma giyeceği maçta Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Masuaku ile yeni transferler Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim bugün oynayamayacak. 13 Kasım'da kadroda olan ancak ara transferde giden Emrecan, Montero ve Oğuzhan da bugün forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR'UN DURUMU DAHA ZOR

Antalyaspor'da ise kadroya ara transferde katılan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza'nın yanı sıra oynama hakları olmasına karşın ara transferde takımdan ayrılan Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu, Luiz Adriano ve Gökdeniz Bayrakdar sahada olamayacak.

Sakatlıkları süren Kudriashov, Nakajima, Wright ve Ufuk ile kart cezalısı Larsson, Antalyaspor'un diğer eksikleri. İlk maç öncesi sakatlığı bulunan Ghacha, Ndao, Fredy ile Sinan ise şans verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2023 Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

FORMALARIN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Siyah-beyazlı futbolcuların bu maçta giyecekleri formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek olan açık artırma ile satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

ASpor CANLI YAYIN

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