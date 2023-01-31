Lucas harekatı

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar şampiyonluk için transferde harekete geçti. Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş Aboubakar'ın ardından bir yıldız transferi daha yapmak istiyor. Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Monaco'dan Jean Lucas oldu...

TALİPLİLERİ ARTIYOR

L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Monaco forması giyen Jean Lucas için devreye girdi. Joey Veerman'ın PSV'de kalmaya karar vermesinden sonra siyah-beyazlılar Monaco'da beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için teklif yaptı. Başaralı orta saha bu sezon Monaco formasıyla 10 maçta görev aldı. Beşiktaş'ın dışında Fransa'dan Troyes ile Brezilya'dan Palmeiras da oyuncuyla ilgileniyor.

Jean Lucas 2020-21 sezonunda Lyon'dan Monaco'ya 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2026 yılına kadar Fransız ekibinde sözleşmesi devam eden oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro.

Jean Lucas, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 116 resmi karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı oyuncu bu periyotta rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başarırken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi ve toplamda 12 gole direkt katkı sağlamış oldu. Bu sezon ligde 6 maçta oynayan Lucac, sadece 2 maçta 90 dakika forma şansı bulabildi.