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Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların sezon başında transfer ettiği Jackson Muleka'nın adı bir süredir Al Nassr ile anılıyordu. Muleka, Beşiktaş'tan ayrılmadı ve siyah beyazlılarda kalmaya devam etti. Muleka'nın Beşiktaş performansına ilişkin, eski hocası önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 09:30
Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

2021-22 sezonunda Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka, 14 maçta attığı 12 gol ve 4 asistlik katkısı ile Süper Lig'de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süren görüşmelerin ardından golcü futbolcuyu transfer etti.

Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Kara Kartal, Muleka'nın transferi için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro ödedi. Futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Borsaya yapılan açıklamada Beşiktaş, Muleka'ya sezon başına 1 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

BU SEZON 5 GOL 1 ASİST ÜRETTİ
Valerien Ismael döneminde transfer edilen Muleka, Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1065 dakika süre aldı ve 5 gol 1 asistlik katkı verdi.


Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

MULEKA'NIN PERFORMANSI MERAK KONUSU
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından Jackson Muleka'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. Muleka, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olacak.

Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

SAMİ UĞURLU: DOĞRU MEVKİDE OYNAMALI
Futbolcunun Kasımpaşa'dan hocası Sami Uğurlu, Jackson Muleka'nın performansını ve ondan daha iyi verim nasıl alınacağı sorusunu Takvim'e yanıtladı. Uğurlu, "Muleka'nın gerçekten de ciddi bir potansiyeli var. Daha fazla verim alınabilmesi için düzenli oynamalı ve doğru bir mevkide görev yapmalı. Weghorst varken de forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Devamlılığı sağlayamadığı için performansı negatif etkilendi. Beşiktaşlılar'ın istediği performansı yakalayamadı. Skor ve oyun olarak şu anda durum böyle" dedi.

Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

"ÖNCE SÜRE BULABİLMESİ GEREKİYOR"
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma geri dönmesinin Muleka'yı nasıl etkileyeceği sorusuna ise Uğurlu, "Weghorst'un arkasında kaldığında Muleka bunun sıkıntılarını yaşadı. Zaman zaman kanatlarda oynadı. Aboubakar'ın gelmesi, Cenk Tosun'un olması onu alternatif bir oyuncu olmaya itti. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo beklemiyorum. Devamlı ve sürekli bir şekilde oynamaya başlarsa önceki sezonki o kimliğini yakalayabilir. O potansiyeli var. Muleka güçlü ve diri bir oyuncudur. Gol vuruşları çok etkili. Ama Muleka'yı ceza sahası içinde çok fazla göremiyoruz. Kanaatimce kaleye daha yakın oynamalı. Fizik gücünü de kullanarak daha etkili olacaktır. Ama önce o süreyi bulması lazım" yanıtını verdi.

"UMUT'U OYNATMADIM, MULEKA'YI OYNATTIM"
Kasımpaşa'da oynarken Muleka'dan daha fazla nasıl verim aldığını da anlatan Sami Uğurlu, "Muleka'nın önünde şu anda Aboubakar ve Cenk Tosun var. Ya 9 numarada oynayacak ya da alternatif oyuncu olacak. Buna Şenol Güneş karar verir. Kasımpaşa'da Umut Bozok gol krallığına giderken onu oynatmadım ve Muleka'yı oynattım. Muleka'dan ne alacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Muleka ona güvendiğinizde hakkını verecektir. Birinci santrfor olduğunu hissettirdiğiniz zaman karşılığını mutlaka verir. Alternatif oyuncu olursa onu kazanmak çok mümkün olmaz. Tabii ki Beşiktaş ve diğer büyük kulüplerde en az 3 santrfor olmalı. Galatasaray'da da benzer bir durum var. Goller atmasına karşın şu anda Gomis de bekliyor. Icardi varsa o oynuyor. Muleka'yı o yüzden göndermek istemediler. Kasımpaşa'da benimsenmesinin sebebi çok sevilmesiydi. Neşeli ve çalışkan bir oyuncuydu. Antrenman bile kaçırmazdı. Hatta antrenmanın hiçbir bölümünü kaçırmazdı" açıklamasını yaptı.

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