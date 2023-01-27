Jackson Muleka Beşiktaş'tan neden ayrılmadı? Eski hocası açıkladı!

"ÖNCE SÜRE BULABİLMESİ GEREKİYOR"

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma geri dönmesinin Muleka'yı nasıl etkileyeceği sorusuna ise Uğurlu, "Weghorst'un arkasında kaldığında Muleka bunun sıkıntılarını yaşadı. Zaman zaman kanatlarda oynadı. Aboubakar'ın gelmesi, Cenk Tosun'un olması onu alternatif bir oyuncu olmaya itti. Ligin ikinci yarısında farklı bir tablo beklemiyorum. Devamlı ve sürekli bir şekilde oynamaya başlarsa önceki sezonki o kimliğini yakalayabilir. O potansiyeli var. Muleka güçlü ve diri bir oyuncudur. Gol vuruşları çok etkili. Ama Muleka'yı ceza sahası içinde çok fazla göremiyoruz. Kanaatimce kaleye daha yakın oynamalı. Fizik gücünü de kullanarak daha etkili olacaktır. Ama önce o süreyi bulması lazım" yanıtını verdi.

"UMUT'U OYNATMADIM, MULEKA'YI OYNATTIM"

Kasımpaşa'da oynarken Muleka'dan daha fazla nasıl verim aldığını da anlatan Sami Uğurlu, "Muleka'nın önünde şu anda Aboubakar ve Cenk Tosun var. Ya 9 numarada oynayacak ya da alternatif oyuncu olacak. Buna Şenol Güneş karar verir. Kasımpaşa'da Umut Bozok gol krallığına giderken onu oynatmadım ve Muleka'yı oynattım. Muleka'dan ne alacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Muleka ona güvendiğinizde hakkını verecektir. Birinci santrfor olduğunu hissettirdiğiniz zaman karşılığını mutlaka verir. Alternatif oyuncu olursa onu kazanmak çok mümkün olmaz. Tabii ki Beşiktaş ve diğer büyük kulüplerde en az 3 santrfor olmalı. Galatasaray'da da benzer bir durum var. Goller atmasına karşın şu anda Gomis de bekliyor. Icardi varsa o oynuyor. Muleka'yı o yüzden göndermek istemediler. Kasımpaşa'da benimsenmesinin sebebi çok sevilmesiydi. Neşeli ve çalışkan bir oyuncuydu. Antrenman bile kaçırmazdı. Hatta antrenmanın hiçbir bölümünü kaçırmazdı" açıklamasını yaptı.