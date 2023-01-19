Kouyate elden kaçtı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan ve Metz'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Boubakar Kiki Kouyate'nin, Montpellier'le anlaştığı iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Metz kulübü, defans oyuncusu Boubakar Kouyate'nin transferi için 5 ila 6 milyon euro arasında olduğu tahmin edilen transfer ücreti konusunda Montpellier ile anlaştı.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden biri olan ve Metz'de forma giyen 25 yaşındaki stoper Boubakar Kiki Kouyate'nin, Montpellier'le anlaştığı iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Metz kulübü, defans oyuncusu Boubakar Kouyate'nin transferi için 5 ila 6 milyon euro arasında olduğu tahmin edilen transfer ücreti konusunda Montpellier ile anlaştı.