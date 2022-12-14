Redmond: 7 puan ne ki?

Kariyerinde İngiltere dışına ilk kez çıkan Nathan Redmond, bilinmeyenleri, Beşiktaş günleri, şampiyonluk yarışı, Valerien Ismael, Şenol Güneş ve Türkiye'deki futbolla ilgili açıklamalar yaptı. İngiliz futbolcu "Daha önceki teknik direktörümüz Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara bu konuda minnettarım. Şenol hoca ile ilgili olarak bize anlatılanlar, çok saygı duyulan biri ve Türk futbolunda büyük efsane olduğuydu. Kendi gözlerimle gördüğüm şey de hocanın karşısındakine insan olarak değer veriyor olması" dedi. Türkiye'deki futbol mantalitesini eleştiren Redmond "Oyun hızı anlamında Türkiye, İngiltere'ye göre daha yavaş gidiyor. Burada bir yanlış karardan sonra oyuna dönmek uzun sürüyor. Bir faul oluyor, yere düşen futbolcu birkaç tur yerde yuvarlanıyor" diye konuştu. Redmond şöyle devam etti: Neden şampiyon olmayalım. Kendi yapacağımız işe bakıp, bir sonraki maça odaklanmalıyız. 7 puan abartılacak bir şey değil. Kazandığımız müddetçe, başkalarının puan kaybını beklemeyiz. Neyi elde etmek istediğimizi biliyoruz. Yapmamız gereken birlikte çalışıp başarılı olmak.