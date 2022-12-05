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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kuruldu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, Timo Hübers'in transferini tamamlamak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Alman stoper için siyah-beyazlı ekip önemli bir detayı devreye soktu. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Devre arası transfer döneminde önceliği savunmaya veren ve stopere takviye yapması beklenen Beşiktaş için kısa süre önce Alman futbolcu Timo Hübers'in adı gündeme gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Köln'lü futbolcu için siyah beyazlı kulübün devreye girdiği belirtilmiş, hatta bu gelişme Alman medyasında da yankılanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

1.90 boyundaki savunmacı için yeni haberler gelmeye devam etti. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartalların, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Timo Hübers konusunda ilk adımları atmaya başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

ÖN LİBERO DA OYNUYOR

Alınan bilgilere göre Beşiktaşlı idarecilerin oyuncunun menajerlik şirketi Tbsport ile iletişime geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Hübers'e önerilecek rakam konusunda çalışma başlatıldığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Beşiktaş'ın önce Alman savunmacı ile anlaşıp ardından Köln'ü makul bir rakama ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Yine iddialar arasında yer alan bir başka bilgi ise Hübers'e düzenli ilk 11 sözü verileceği oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Ön libero ve sağ bek mevkiinde de görev yapabilen futbolcu konusunda yakında sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Profesyonel futbol kariyeri boyunca farklı takımlarla 186 resmi müsabakaya çıkan Timo Hübers 15 gol, 4 asist üreterek toplamda 19 gole direkt etki etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR

Timo Hübers'in önemli özelliklerinden biri de çok sık sakatlık yaşamaması.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece küçük bir kas problemi yaşadığı için sadece 1 hafta kadar sahalardan uzak kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Oyuncunun daha önceki en ciddi sakatlığı ise 2020- 2021 sezonundaydı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Kas yaralanması yaşayan oyuncu 2.5 ay forma giyememiş ve toplam 8 maçta görev yapamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Bu sezon, Köln forması ile 20 maça çıkan 26 yaşındaki stoper 1 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kurdu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Hübers, Köln'den önce bir başka Alman ekibi Hannover 96'da forma giydi. 1.90 boyundaki oyuncunun, kulüp kariyerinde 186 maçı bulunuyor.

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