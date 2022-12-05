BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Hübers için temas kuruldu! Beşiktaş böyle ikna edecek

Devre arası transfer döneminde önceliği savunmaya veren ve stopere takviye yapması beklenen Beşiktaş için kısa süre önce Alman futbolcu Timo Hübers'in adı gündeme gelmişti.
Devre arası transfer döneminde önceliği savunmaya veren ve stopere takviye yapması beklenen Beşiktaş için kısa süre önce Alman futbolcu Timo Hübers'in adı gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Köln'lü futbolcu için siyah beyazlı kulübün devreye girdiği belirtilmiş, hatta bu gelişme Alman medyasında da yankılanmıştı.
1.90 boyundaki savunmacı için yeni haberler gelmeye devam etti. Fotomaç'ın haberine göre Kara Kartalların, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Timo Hübers konusunda ilk adımları atmaya başladığı kaydedildi.
ÖN LİBERO DA OYNUYOR
Alınan bilgilere göre Beşiktaşlı idarecilerin oyuncunun menajerlik şirketi Tbsport ile iletişime geçtiği öğrenildi.
Hübers'e önerilecek rakam konusunda çalışma başlatıldığı vurgulandı.
Yine iddialar arasında yer alan bir başka bilgi ise Hübers'e düzenli ilk 11 sözü verileceği oldu.
Ön libero ve sağ bek mevkiinde de görev yapabilen futbolcu konusunda yakında sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Profesyonel futbol kariyeri boyunca farklı takımlarla 186 resmi müsabakaya çıkan Timo Hübers 15 gol, 4 asist üreterek toplamda 19 gole direkt etki etmiş oldu.
KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR
Timo Hübers'in önemli özelliklerinden biri de çok sık sakatlık yaşamaması.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece küçük bir kas problemi yaşadığı için sadece 1 hafta kadar sahalardan uzak kaldı.
Oyuncunun daha önceki en ciddi sakatlığı ise 2020- 2021 sezonundaydı.
Kas yaralanması yaşayan oyuncu 2.5 ay forma giyememiş ve toplam 8 maçta görev yapamamıştı.
Bu sezon, Köln forması ile 20 maça çıkan 26 yaşındaki stoper 1 gol attı.
Hübers, Köln'den önce bir başka Alman ekibi Hannover 96'da forma giydi. 1.90 boyundaki oyuncunun, kulüp kariyerinde 186 maçı bulunuyor.