Haberler Beşiktaş Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşan Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 07:53
Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

SİNAN VARDAR - ŞENOL GÜNEŞ DERBİLERİ SEVER

Beşiktaş ile G.Saray bu akşam çok önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. G.Saray'ın ev sahipliğinde oynanacak maçın yüksek tansiyonu olacak.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Beşiktaş ve G.Saray kurmayları "Ölüm-kalım maçı değil" deseler de kaybedenin yara alacağı bir maç olacak. Çünkü açık ve net; maç eksiğine rağmen F.Bahçe şu anda lider.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Derbide yenilgi yaşayacak takımın sarı-lacivertli takımla aradaki puan farkı daha da açılacak.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Şenol Güneş'i iyi tanırım. Benim tanıdığım Şenol hoca bu maça beraberlik için çıkmaz. Tecrübeli teknik adamın, derbiyi kazanmak için planlar yaptığını biliyorum. Onun gelişi ile birlikte yaşanan olumlu havanın derbide Beşiktaş'a güç vereceği bir gerçek.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

BEŞİKTAŞ'IN KOZLARI

Şenol hocanın sihirli değneği yok ama gelişiyle oyunculara öz güven aşıladığı gibi çift forvetli sistemle hücum gücüne güç kattı.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Beşiktaş'ın, G.Saray derbisinde de en büyük kozları Weghorst ve Cenk Tosun olacak. Ghezzal'ın olmaması Beşiktaş için önemli bir kayıp ama Şenol hocanın Redmond'u ilk 11'e alarak bu oyuncunun patlayıcı gücünden yararlanacağını düşünüyorum.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Son oynanan Ümraniyespor maçında Tayfur'u çok beğendim. Dele Alli için hep olumsuz yorumlar yaptık ama Şenol Güneş geldiği ilk günden bu yana onu yeniden ayağa kaldırmak için planlar yaptığını adım gibi biliyorum.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Derbi maçta ilk devrede baskı kurmak isteyecek olan G.Saray'a karşı Tayfur ikinci yarıda Beşiktaş'ı ileriye taşıyacak önemli bir güç olacaktır.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Saiss'in iyileşmesi Beşiktaş'ın önemli artılarından... Saiss ve Tayyip iyi bir ikili oldu. Yeter ki Rosier ve Masuaku onları zor durumda bırakacak basit hatalar yapmasın.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

OKAN HOCANIN İŞİ ZOR

G.Saray'ın kadro kalitesini tartışmak abesle iştigal olur. İyi bir takımları var ama sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un işi zor.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Mertens, Icardi, Mata dünyaca tanınmış yıldızlar ama G.Saray'da komutan çok, asker futbolcu sayısı az.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Okan hocayı severim. Beşiktaş'ta futbol oynadığı dönemde yöneticiliğini de yaptım. Ama Beşiktaş derbisi kaybedilirse G.Saray'da Okan Buruk da çok tartışılacaktır. Ama olası bir derbi zaferi ona büyük kredi kazandıracağı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Sarı-kırmızılı ekibin kendi evinde oynadığı son Alanyaspor maçında maçın hakemine büyük tepki vardı. Aynı tepkilerin ne derecede sahaya yansıyacağını birlikte göreceğiz.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

Bu saha içinde mücadelede edecek olan G.Saraylı oyunculara baskı unsuru da olabilir.

Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

'UMUT'LU DEĞİLİM

Derbi maçta dikkatlerimiz hakem Halil Umut Meler'in üzerinde olacak. Umarım hemen hemen her yönettiği Beşiktaş maçında olduğu gibi mücadelenin önüne geçmek istemez. Beşiktaş'ı çok yaktı. Adı gibi ben 'umut'lu değilim ama umarım derbiyi iyi yönetir.

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