Sinan Vardar'dan dikkat çeken Galatasaray-Beşiktaş derbisi yorumu!

İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç olacak. Beşiktaş ve G.Saray kurmayları "Ölüm-kalım maçı değil" deseler de kaybedenin yara alacağı bir maç olacak. Çünkü açık ve net; maç eksiğine rağmen F.Bahçe şu anda lider.