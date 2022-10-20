Bayan voleybol takımına moral yemeği

Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı; Voleybol Şubesi'nden sorumlu yönetici Melih Arslan ile takımın isim sponsoru olan Ceysu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen yeni sezon öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Melih Arslan ile Ali Ceylan, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte, siyah-beyazlılarımıza yeni sezonda başarılar diledi.
Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı; Voleybol Şubesi'nden sorumlu yönetici Melih Arslan ile takımın isim sponsoru olan Ceysu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen yeni sezon öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Melih Arslan ile Ali Ceylan, sıcak bir ortamda gerçekleşen yemekte, siyah-beyazlılarımıza yeni sezonda başarılar diledi.