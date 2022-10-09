Beşiktaş'tan Saiss ve Emrecan Uzunhan için sakatlık açıklaması geldi

Beşiktaş'tan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan için sakatlık açıklaması geldi.

İşte o açıklama:

"Futbol A Takımımızın Bitexen Giresunspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Romain Saiss'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde vastus lateralis adalesinde gerilme ve ödem, aynı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Emrecan Uzunhan'ın biseps femoris adelesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Romain Saiss ile Emrecan Uzunhan'ın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü"