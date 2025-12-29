Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Milan'ın gönderilecekler listesine eklediği Christopher Nkunku... Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza talip olduğu ve girişimlere başladığı duyuruldu. Ancak sarı-lacivertliler, teknik direktörü Domenico Tedesco faktörüyle ezeli rakibi Galatasaray'ın bu transferde önüne geçti.

Gelen bilgilere göre; Tedesco, Leipzig'den eski öğrencisini aradı ve bir görüşme gerçekleştirildi. İtalyan çalıştırıcı, Nkunku'ya 'yeniden birlikte çalışalım' dedi. Fransız yıldız da olumlu yanıt verdi. İş; Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelere kaldı. Sarı-lacivertliler, Milan'ı ikna ederse transfer gerçekleşecek. Nkunku'nun transfer olması halinde santrfor arayışından da vazgeçilecek ve En-Nesyri'nin yerine Talisca, ileri uçta değerlendirilecek.