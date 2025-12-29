CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Christopher Nkunku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kanarya bu transfer yarışında teknik direktörü Domenico Tedesco'nun sayesinde öne geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim; Milan'ın gönderilecekler listesine eklediği Christopher Nkunku... Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin Fransız yıldıza talip olduğu ve girişimlere başladığı duyuruldu. Ancak sarı-lacivertliler, teknik direktörü Domenico Tedesco faktörüyle ezeli rakibi Galatasaray'ın bu transferde önüne geçti.

Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Gelen bilgilere göre; Tedesco, Leipzig'den eski öğrencisini aradı ve bir görüşme gerçekleştirildi. İtalyan çalıştırıcı, Nkunku'ya 'yeniden birlikte çalışalım' dedi. Fransız yıldız da olumlu yanıt verdi. İş; Fenerbahçe ile Milan arasındaki görüşmelere kaldı. Sarı-lacivertliler, Milan'ı ikna ederse transfer gerçekleşecek. Nkunku'nun transfer olması halinde santrfor arayışından da vazgeçilecek ve En-Nesyri'nin yerine Talisca, ileri uçta değerlendirilecek.

Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Nkunku, Leipzig'de Domenico Tedesco'yla çalıştığı dönemde kariyer sezonunu yaşadı. İtalyan teknik adamla 38 maça çıkan Fransız yıldız, 27 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu. Nkunku, Bundesliga'da gol krallığı tacını da taktı.

Fenerbahçe'ye Nkunku'dan büyük müjde! Domenico Tedesco...

Fenerbahçe, Christopher Nkunku'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Devre arasında limitlerde sıkıntı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Milan'a '6 ay kiralık sezon sonu 35 milyon euroya zorunlu alalım' teklifini iletecek. İtalyanlar 'olur' verirse transfer gerçekleşecek. Fransız yıldızın son üç transferinde adeta servet harcandı. Leipzig, 2019'da Nkunku'yu PSG'den 19.5 milyon euroya alırken, 4 sezon sonra ise Chelsea'ya 60 milyon euroya sattı. İngiliz ekibi de sezon başında Nkunku'yu Milan'a 37 milyon euroya gönderdi.

