BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi.
Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi.
Kaleye isabet eden tek şutun gol olması, istatistiklere yansırken iki haftadır genç file bekçisi Emre Bilgin toplam 3 şutta 3 gol yedi.
EMRE FIRSATI KAÇIRDI
Sezona Ersin Destanoğlu ile başlayan teknik direktör Valerien İsmael, iki haftadır Emre Bilgin'i tercih ederken 18 yaşındaki kaleci, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamadı.
Ankaragücü maçında da Başakşehir maçında da kurtarabileceği pozisyonlara geçit veren Emre, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendiremedi.
AVRUPA HAYAL OLDU!
Sabah'ın haberine göre; Ersin'deki düşüşün ise transfer döneminde Rıdvan, Emirhan, Serdar gibi Avrupa hayalini gerçekleştirememesi ve sözleşme konusundan kaynaklı olduğu belirtiliyor.
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi.
İki kaleciden de verim alamayan Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Günok'un ise dönüş maçı henüz net değil.
ERSİN 2 HAFTADIR YEDEK
Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi.
Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ersin Destanoğlu ile ilgili gelen soru üzerine "Kalecilerle ilgili sıkıntımız yok.
Kaleci konusunda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum.
Harika kalecilerimiz var.
Kaleyi alma savaşı tatlı şekilde, rekabet içerisinde sürüyor" açıklamasını yaptı.