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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Başakşehir'e mağlup olan Beşiktaş'ta kale S.O.S vermeye başladı. Avrupa planları gerçekleşmeyen Ersin, konsantrasyon kaybı yaşarken fırsat bulan Emre de 2 maçta isabetli 3 şutu da gol olarak görünce şansını kullanamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Bu sezonun ilk yenilgisini Başakşehir karşısında alan Beşiktaş'ta kaleci sorunu da gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Kaleye isabet eden tek şutun gol olması, istatistiklere yansırken iki haftadır genç file bekçisi Emre Bilgin toplam 3 şutta 3 gol yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

EMRE FIRSATI KAÇIRDI

Sezona Ersin Destanoğlu ile başlayan teknik direktör Valerien İsmael, iki haftadır Emre Bilgin'i tercih ederken 18 yaşındaki kaleci, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında kalesine gelen 3 isabetli şutta da gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Ankaragücü maçında da Başakşehir maçında da kurtarabileceği pozisyonlara geçit veren Emre, ayağına gelen fırsatı iyi değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

AVRUPA HAYAL OLDU!

Sabah'ın haberine göre; Ersin'deki düşüşün ise transfer döneminde Rıdvan, Emirhan, Serdar gibi Avrupa hayalini gerçekleştirememesi ve sözleşme konusundan kaynaklı olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan 21 yaşındaki eldivene yönetimin 3 yıllık sözleşme önerdiği ancak henüz bir anlaşmanın çıkmadığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

İki kaleciden de verim alamayan Beşiktaş'ta uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Günok'un ise dönüş maçı henüz net değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

ERSİN 2 HAFTADIR YEDEK

Sezonun ilk 4 haftası forma şansı bulan Ersin Destanoğlu ilk olarak geçen hafta oynanan Ankaragücü deplasmanında kesik yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Ersin geçen haftanın ardından Başakşehir maçında da yedekler arasındaydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Ersin Destanoğlu ile ilgili gelen soru üzerine "Kalecilerle ilgili sıkıntımız yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da kale alarm veriyor! Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin...

Kaleci konusunda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum.

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