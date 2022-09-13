Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ligde ilk mağlubiyetini alırken spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:06 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022 Salı 09:10
Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

"Türkiş Futbol!" - Turgay Demir
Destek ele gelen top penaltı olmaz talimatını bizim futbolcular planjon yapmak için kullanmaya başladılar! Yeni bir futbol icat ediyoruz hep birlikte!

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Türkiş Futbol bu! Top yerden geliyor, senin kafayla o topa müdahale etmen bile (etrafta rakip varsa ihlaldir) oyuncu tınlamıyor, uzatıyor kafayı ve iki eliyle topu kontrol ediyor, hakem, VAR hepsi seyrediyor!

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Halil Umut Meler YEDİ dakika uzatma veriyor ama bir frikiği DÖRT dakikada anca attırıyor ve onu da kayıp zamana eklemiyor. KOMEDİ!

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Başakşehir savunmadaki pas organizasyonunu yapma görevini tecrübeli ve klas Biglia'ya verirken Ömer Ali (İkinci bölümde Caiçara) ile de N'Koudou'yu ite-kaka durdurmayı hedeflemiş.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Başardılar da. Beşiktaş klasik baskılı oyununu oynamaya çalışırken ikinci topları hiç alamadılar çünkü kaleci ve beklere baskı yaparken Biglia'yı es geçtiler. Oysa yönetmen Biglia'ydı.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Buna rağmen maç boyu yakalanan altı net pozisyon var, üçünü N'Koudou harcadı, biri çizgiden çıktı, birini Cenk, diğerini Gedson kullanamadı.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Başakşehir bulduğu iki pozisyondan birini, (Necip ve Emre'nin ikramı) gol yaparak kazandı. Sonra da düşe kalka maçı tamamladılar! İsmael'in bekleyen bir rakip karşısında kontrolsüz N'Koudou dururken Muleka'yı çıkarması bir skandaldı. Oynamaya hazır bir stoper almışken Necip'le başlaması başka bir seviye!

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

VALERİEN İÇİN ÖZEL NOT!:

Necip çaresizlikten oynadığı her maçta iyi oynamıştır amma alternatifi varken kadroya konulduğunda da her zaman sıkıntı yaşa(t)mıştır. Necip'le fantezi yapılmaz, o zor günlerin adamı.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Organize kötülük - Sinan Vardar
İlk yarıda üst üstte gelen kanat ortalarıyla Beşiktaş, Başakşehir'i bunaltırken özellikle N'Koudou pozisyonları harcayan isimdi. Beşiktaş'ın kadro zenginliğine lafım yok ama dün gözler Ghezzal farkındalığını aradı.Özellikle oyunda kaldığı 79 dakikada Berkay'ı çok başarılı buldum.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Beşiktaş özellikle ilk yarıda saat gibi işlerken Weghorst'un tutuk gününde olması dikkatlerden kaçmıyordu.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

İlk yarıda ceza sahası içinde Başakşehirli oyuncunun topla elle 3 kere oynamasına penaltı verilmemesi rezalet ötesiydi. 40 bin kişi ayağa kalkmış neden VAR'a gitmiyorsun veya VAR neden hakemi çağırmıyorsun?

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Meler görevini o kadar iyi yaptı ki, bugüne kadar hakemlerle ilgili olumsuz söz söylemeyen Ismael'i bile çıldırttı. Başakşehir pası seven bir ekip... Dün beraberliğe yatmaya gelmişlerdi ama altın tepside hediye edilen 3 puanı geri çevirmeyecek kadar tecrübeliler... En iyi oyuncusu libero gibi oynayan kaleci Volkan Babacan olan Başakşehir'in kaleye giden tek topu gol oldu.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Yazıklar olsun böyle futbola! Beşiktaş savunması yenen golde uyudu.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Ah be Emre oğlum; o kapattığın köşeden golü yemeseydin! Teknik direktör Ismael, Başakşehir'in öne geçmesinin ardından doğru hamlelerle; Cenk ve Tayfur hamleleriyle daha çok risk aldı ama böyle maçlarda basit golün telafisi kolay kolay olmuyor.

Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Beşiktaş dün yenildi ama enseyi karartmaya gerek yok! Türkiye'nin hala en iyisi Beşiktaş. Dünkü kayıp 3 puanın telafisi var. Asıl kafa patlatılması gereken en önemli konu; hakemlerin sezon başından bu yana Beşiktaş'a karşı organize kötülük hareketi...
Bu gerçekten çok can sıkıcı!

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