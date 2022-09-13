Beşiktaş Başakşehir maçının hakemine sert eleştiri! "Türkiş futbol"

Meler görevini o kadar iyi yaptı ki, bugüne kadar hakemlerle ilgili olumsuz söz söylemeyen Ismael'i bile çıldırttı. Başakşehir pası seven bir ekip... Dün beraberliğe yatmaya gelmişlerdi ama altın tepside hediye edilen 3 puanı geri çevirmeyecek kadar tecrübeliler... En iyi oyuncusu libero gibi oynayan kaleci Volkan Babacan olan Başakşehir'in kaleye giden tek topu gol oldu.