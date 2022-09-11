Haberler Beşiktaş SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu belli oldu!

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran kadroda yer almadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 18:13
SON DAKİKA | Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda iki isim listede yer almadı.

Kara Kartal'ın kadrosunda Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd kendilerine yer bulamadı. Atiba Hutchinson'un ise lisansı çıkarıldı ve listede yer aldı.

Beşiktaş'ta yabancı sınırlamasından dolayı Kanadalı futbolcunun listeden çıkarılacağı iddia edilmişti. Fakat tecrübeli oyuncu Türkiye Futbol Federasyonu Tescil Listesi'ne dahil edildi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan isimlerden Tyler Boyd'un 30 Haziran 2023, Utku Yuvakuran'ın ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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