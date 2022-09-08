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Tayyip Talha Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın da gündemindeki Adana Demir’in 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç’u renklerine bağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Tayyip Talha Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe transferin bitmesine saatler kala ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a büyük bir çalım attı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı. İlk olarak Beşiktaş, Belçika ekibi Osstende ile birlikte Adana Demirspor'un kapısını çaldı. 1,5 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus isteyen Adana Demirspor'a Beşiktaş ve Oostende taksitli teklif yaptı. Belçika ekibini reddeden Adana Demirspor, Beşiktaş ile görüşürken, Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler ile Adana Demirspor, Tayyip Talha Sanuç transferi için büyük ölçüde anlaştı. Oyuncunun da Fenerbahçe'de forma giymek istediğini Başkan Murat Sancak'a iletmesi üzerine transferde önemli aşama katedildi. Tayyip Talha'nın transferiyle ilgili son detayların görüşüleceği ve bugün öğle saatlerinde imzanın atılacağı öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR'DA YILDIZI PARLADI

Kardemir Karabükspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, 2018 yılında 245 bin euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Üç sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor forması giyen ve Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Tayyip, Güney ekibinde çıktığı 96 resmi maçta 8 gol atıp, 5 asist yaptı.

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