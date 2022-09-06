Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ankara'da her şey planlıydı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çebi yaptığı açıklamada, Ankara'da her şeyin planlı ve programlı olduğunu belirtti.



Ahmet Nur Çebi: Futbolun amatör tarafında seyircinin de amatörce, duygusalca izlediği bir ortamdan uzaklaşıyoruz. Fanatizmin artmaya başladığı, taraftarların bilerek ya da bilmeyerek kulüplerine zarar verdiklerini görüyoruz. Esefle seyrediyoruz. Ankaragücü seyircisinin küfürle başladığı, ara vermeden devam eden bir tutumu var. Sahaya planlandığını düşündüğüm, oyunu germe stratejisiyle devam eden bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Küfür ve oyuncuların davranışları, gelecek olan fırtınayı gösteriyordu. Her şey planlı ve programlıydı. Küfürler de planlıydı. Sahadaki oyuncuların Beşiktaşlı oyuncuları tahriki de planlıydı. Sonuç güzel olmadı.

"ÖMER ERDOĞAN AKLINI BAŞINA ALSIN"

Ankaragücü hocasının, kendisi gibi bir sporcu olan kardeşini (Oğuzhan) hedef göstermesi yakışıksız bir durumdur. Profesyonelce sahaya çıkan, oyuncusunu oynatmakla görevli olan hoca, Beşiktaşlı bir futbolcunun söylemlerini ortaya atıyor. Oyuncuyu hedef gösteriyor. Hocaların aklını başına alması lazım. Bu çocuklar yarın onların da öğrencisi olabilir.



"JOSEF İLE BİRLİKTE TFF YÖNETİCİLERİYLE YEMEK YİYECEĞİZ"

"Bugün, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören, Beşiktaş kaptanı Josef ile birlikte TFF yöneticileriyle yemek yiyeceğiz. Bakalım Josef'e baktıklarında ne hissedecekler. Mağdur ve mağdur edenler bugün yan yana gelecekler"

SPONSOR DESTEĞİ ÖNEMLİ

Özellikle ekonomi anlamında sporun ve ülkenin, dünyanın sıkıntılı bir süreci var. Sponsorların verdiği desteklerle ayakta kalabilmeyi hissedebilmek önemliydi. Bunu sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Amatör ruhla yapılan spor daha ayrı bir keyif veriyor.

"BUNUN DEVAMI GELECEK"

Amatörce yarışan arkadaşları destekleyenlerin duyduğu hazzın ne kadar büyük olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. En çok amatör branşlara sahip olan kulübüz. Bu giderlerin karşılanması adına Beşiktaşlı aile ve kurumların sahiplenmelerini istemiştim. O çağrıya cevap veren firmaların ilk 3'ünü huzurlarınızda paylaşacağız. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bu yolu açan ve talebime anında cevap veren şirket ve şirket sahiplerine candan teşekkür ediyorum.

"BU ŞUBELER BAŞARILI OLACAK"

Hentbol takımımıza sponsor olarak Yurtbay Seramik'e teşekkür ederim. Kadın Voleybol'un faaliyetlerinin devamı için de Ceysu'ya teşekkür ederiz. Tekerlekli Sandalye için de Baba Yapı'ya teşekkür ederiz. Bu üç değerli Beşiktaşlı ailenin verdiği değer çok kıymetli. İsim ve göğüs sponsoru olarak her biri amatör şubelerimize destek verecek. Beşiktaş'ın üzerinden bu yükü aldıkları için teşekkür ederim. Sadece yük olarak görmeyen ve takımların başarılı olmaları için Beşiktaşlılık ruh halleriyle başarıya koşturacak şubeyi arkadaşlarıma teslim ettim.

"BİZİM GİBİLERİN GİTME ZAMANI"

Bizim gibilerin zamanı geldi, gitmek için. Pırıl pırıl insanlar geliyor bakın. Teslim ediyorum yavaş yavaş, görüyorsunuz (gülüyor). Türk futbolunda 35 yaşında oyuncular getiriyoruz. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.

"TÜRK GENÇLERİ İÇİN DE ÖNEMLİ"

Çağrıya ilk cevap veren üç kardeşimiz yanımızda oturuyor. Beşiktaş'ın çok önemli dernekleri var. O derneklerin her birinin de bu çağrıya cevap vermek için kurumumuzla ilişki içinde olduğunu ifade edelim. Derneklerimiz de amatör şubelere omuz vermek istiyor. Ölü rahmet bulsun da nereden bulursa bulsun demişler ya. Önemli olan bizim için sporun desteklenmesi. Dünyanın gittiği seyir belli. Genç çocuklarımızın bir şeylere bağlı olması gerekiyor. Sportif faaliyetler bu açıdan önemli. Anne ve baba olunca insanlar bunu daha iyi anlıyor. Sporu herkes önemsesin. Amatör sporlara verilen destek Türk gençleri için de önemli. Sağlıklı nesil açısından ve hayır dualar için önemlidir. Destek için teşekkür ediyoruz.