Beşiktaş'ta alkışlar Dele Alli’ye! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı

Beşiktaş'ın Everton'dan transfer ettiği Dele Alli önceki akşam ilk kez 11'de sahaya çıktı. İngiliz oyuncu 77 dakika sahada kaldı. Gol atamadı, asist yapamadı ama topu ayağına aldığında yaptıkları, pasları, takımına yardımı, boş koşuları, hırsı ve azmiyle ilk maçından siyah-beyazlılardan tam not almayı başardı. Maç başında tribünlerin alkışlarla 'hoş geldin' dediği İngiliz oyuncu, maç sonunda da tribünleri üçlü çektirerek taraftarlara adeta 'teşekkür' etti.



Beşiktaşlı taraftarlar yıldız futbolcu için övgü dolu paylaşımlar yaptılar:

Yatmaya gelmemiş.

Takım onun yaptığı koşuları görse, gol rekoru kırarız.

Altyapıdan yetişmiş Beşiktaşlı gibi oynadı.

Ayağına gelen topta heyecandan yerimde duramadım.

Keyif alarak oynuyor, oynatıyor, oynattırıyor.