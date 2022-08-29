Hücum hücum hücum!

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, dünkü idman sonrasında takıma Sivasspor maçıyla ilgili son taktikleri verip son motivasyon konuşmasını yaptı. Fransız çalıştırıcı, "Hücuma çıkışlarda hızlı ve yerden paslar yapacağız. Topun sizde kalmasını sağlayacaksınız. Rakibe üstünlüğünüzü hissettirin" ifadelerini kullandı. Çalışmalar sırasında kanat ataklarına ağırlık veren İsmael, bul bölgedeki oyunculara "Ortaları sert şekilde kesin" talimatı verirken, orta sahada görev yapacak isimlere de ceza alanına akın etmeleri uyarılarında bulundu. Tecrübeli hoca "Taraftarımız önünde kayıp istemiyorum. 90 dakika boyunca mücadeleden kopmak yok. Skor ne olursa olsun disiplini bırakmayacaksınız" dedi



Takımlar arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 82 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 36 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısındaki maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona ermişti.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kara Kartallar, dün yaptığı idmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını noktaladı. Isınma hareketleri sonrası pas çalışmaları gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından taktik çalışmalar yaptı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden idman şut denemeleri ile sona ererken, futbolcuların bir hayli moralli olması da gözlerden kaçmadı.