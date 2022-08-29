BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar Isak Hien'in transferi için çok uğraşmış ancak oyuncuyu Verona'ya kaptırmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin Tuanzebe transferi için ısrarcı olduğu ve transferi bu hafta sonuçlandırmak istediği belirtildi.