Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Beşiktaş transfer haberi.... Siyah beyazlılar transfer çalışmalarına devam ediyor. Isak Hien'i Verona'ya kaptıran Beşiktaş rotasını yeniden Tuanzebe'ye döndürdü İşte transferin detayları... (BJK TRANSFERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Kadrosuna Premier Lig'den birçok ismi katan Beşiktaş, stoper transferi için de Ada'ya yöneldi. Siyah-Beyazlılar bir dönem transferi için yoğun mesai harcadığı İngiliz stoper Axel Tuanzebe için yeniden atağa kalktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Bilindiği gibi Siyah-Beyazlılar Isak Hien'in transferi için çok uğraşmış ancak oyuncuyu Verona'ya kaptırmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin Tuanzebe transferi için ısrarcı olduğu ve transferi bu hafta sonuçlandırmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Takvim'in haberine göre kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro... Premier Lig'de 28 kez forma giyen Tuanzebe, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da rota yeniden Tuanzebe!

Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı.

DİĞER
Demet Şener'den evlilik açıklaması! Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor!
MASAK TikTok için düğmeye bastı! Kara para ve terör finansmanı...
Icardi ağırdan alıyor! Galatasaray'a transferi...
Golcüde rota değişti! Karar Jorge Jesus'un
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Koray Günter Verona'ya resti çekti!
Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosu! Dele Alli...
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tebrik etmeyi ihmal etmediler Tebrik etmeyi ihmal etmediler 06:30
Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." Toroğlu'dan flaş yorum! "En iyisi..." 01:55
Koray Günter Verona'ya resti çekti! Koray Günter Verona'ya resti çekti! 01:51
Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! Kartal'da rota yeniden Tuanzebe! 01:48
Dev maçta gol sesi çıkmadı! Dev maçta gol sesi çıkmadı! 01:42
Okan Buruk: 3 transfer daha... Okan Buruk: 3 transfer daha... 01:33
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! Ahmet Çakar'dan Ali Palabıyık eleştirisi! 01:27
Oyun şablonları Oyun şablonları 01:24
En iyisi hakemdi! En iyisi hakemdi! 01:23
İki itiraz İki itiraz 01:23
Fırtına'ya 19'luk stoper! Fırtına'ya 19'luk stoper! 01:21
Yine atamadı Yine atamadı 01:21