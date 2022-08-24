Dele Alli Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bombayı patlattı.

Son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 4 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, transferi için bir süredir uğraş verdiği Dele Alli'de mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Beşiktaş'ın Dele Alli için kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonuna kadar ise 8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.