4 transfer yapacağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiayı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 1 Numaralı Spor Kanalı A Spor'un canlı yayınına katılan Baştan Çebi, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Erol Kaynar ile birlikte A Spor Müdürü Cüneyt Şen'in sorularını "Haftanın Panoraması" programında tüm içtenliğiyle yanıtladı. Başkan Çebi, "Orta sahada eksiğimiz var. Kanatlarda bir futbolcu ihtiyacımız var. Bir de meşhur stoper. 1-2 tane yerli futbolcu almak zorundayız" dedi ve şöyle devam etti: "Marsilya'dan Konrad de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin, ona talip olduk. Ayrıca Fassnacht var en başından beri, Onu da sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Stoper ihtiyacımız var ama yerli futbolcu kuralından dolayı yerli alacak gibiyiz. Orta sahada bir Türk olması gerekiyor. Stoper mevkii için Verona'da oynayan Koray Günter var gündemimizde, başka bir isim de var. Orta saha için iki aday var, biri yerli. En az 4 transfer yapmak istiyoruz."

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

A Spor'da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Geçen sene transfer başarısızlığı yok. Çok talihsiz sakatlıklar oldu. Şampiyonlar Ligi moral bozukluğu yarattı. Birdenbire Sergen Yalçın gitti. Önder Karaveli süreci, sonra Valerien Ismael. Şanssızlık ve sakatlıklar belimizi büktü. Bu sene de Muleka, Weghorst... Geçen seneki transferler kadar değerli. İnşallah geçen seneki gibi olmaz. Takımı izledim, eksikler var. Josef'in yokluğu kendini gösterdi. Sanırım bir ay sonra dönecek. Transferleri devreye almamız lazım. İyi bir Türk stoper. N'Koudou ve Ghezzal'ı destekleyecek bir kanat, bizi şampiyon yapar" ifadelerini kullandı.

TALISCA MI? YOK CANIM!

Başkan Çebi, eski oyuncuları Anderson Talisca'nın transferi için gelen soruya, "Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem" şeklinde cevap verdi. Kariyerine Al Nassr'da devam eden Brezilyalı futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti.

KAAN AYHAN İÇİN 10 MİLYON EURO!

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Kaan Ayhan için de girişimde bulunduklarını belirterek, "Evet, onunla da ilgilendik. Kulübü kapıyı 10 milyon euro'dan açtı! TFF Başkanı'na bunu anlatıyorum. Sen "3 Türk" diye diretirsen, Kaan Ayhan da 10 milyon euro olur. Bunun sonu nereye varacak?" diye konuştu.

TAYFUR'U VERMEDİLER

Başkan Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü çok istediklerini ifade etti. Başkan Çebi, "Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama kulübü izin vermiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bakın hayalleri olanlara izin vermeyenler de var" derken, Denayer için de "Bize uymuyor. Çok yukarılarda geziyor, Allah yolunu açık etsin" yorumunu yaptı.

VALERIEN ISMAEL BÜYÜK HOCA OLACAK

Fransız Teknik direktör Valerien İsmael'e çok güvendiklerini açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Valerien Ismael'den çok mutluyum, çok ümitliyim. gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 14 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Kendisini seviyorum."

ANAHTARI VERDİK

İstekle geldi ve şampiyon olmak istiyor. Valerien Ismael hocama anahtarı teslim ettim. Oyun sistemi konusunda yorumculardan, spor yazarlarından etkilenebilir. Onlardan etkilenerek böyle bir değişikliğe gittiyse üzülürüm. Hocaya oyun sistemi konusunda telkinimiz olmadı. Kendisi çözmek zorunda. Nasıl istiyorsa öyle oynayacak."

GİTMEK İSTEYENİ TUTAMAM

Ahmet Nur Çebi, Emirhan transferinde haksız yere eleştirildiğini belirterek şöyle konuştu: "Kalmak istemeyen çocuğu tutmamı istemesinler. Emirhan bizi menajerine yönlendirdi. 1 milyon euro'ya çıkacaklardı, izin vermedik. 5 milyon TL verdik, 4,5 milyon euro'luk da madde koyduk. Daha ne yapalım."

LJAJIC BODRUM'A GİTMİŞ!..

Başkan Çebi, yüksek paralar kazanan oyunculara ilgili, "Ljajic 200 bin euro'ya Bodrumspor'a gitmiş! Nasıl oluyor? Pjanic'i 2,5 milyon euro'ya getirdik, sen nasıl Lens'e o paraları verirsin?" derken; Ersin Destanoğlu için teklif gelmediğini belirtirken, Serdar Saatçı için de "O da gerekeni yapsın" yorumunu yaptı.

8+3 KURALI YANLIŞ

Başkan Çebi, programda Federasyon'un belirlediği 8+3 kuralına da değindi. Ahmet Nur Çebi, "Her gün yabancı sayısıyla ilgili bir şey açıklıyorlar. 21 tane olduğu açıklandı. 8 tanesini oynatabiliyoruz. 13 tanesini balkonda oturtacağız. Neden 14'ü 21 yapıyorsun da 8'in sayısını arttırmıyorsun? Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun? Tabii ki öyle olduğunu iddia etmiyorum. Acaba o durumda olan 1-2 tane takım var da onların taleplerini yerine getiriyorsun da Beşiktaş kulübü kapınızı çalıyor, yabancı sayısını 1 tane daha arttırın diyor ve karşılığında öneride bulunuyor. Ceza koyun dedim. Yerli oynatanlara teşvik primi olarak verin dedim. Buradan girdi, buradan çıktı; ama bir anda 14'ten 21'e çıktı... O da nasıl oldu bilmiyorum. Bunu birisi çıkıp açıklaması lazım" dedi. TFF'ye de mesaj gönderen Başkan Çebi, "TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok" diye konuştu.