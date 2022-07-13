Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Beşiktaş transfer haberi:Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesine Muleka ve Wout Weghorst ile güçlendiren Kartal'ın transferde durmaya niyeti yok. Siyah-beyazlılar hedefini İtalya liginde forma giyen Yeşil Burun Adaları Milli oyuncusu Jovane Cabral'ı listesine aldı. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni transferler kampa katıldı.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral'ye ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

24 yaşındaki yıldız Cabral için Olympiakos'un devreye girip 3 milyon euro vermesi avantaj oldu.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Sporting'in 5 milyon euro istediği genç oyuncu için Yunanlıların bu rakamda kalması;

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Sporting'i Beşiktaş'ın teklif ettiği 4 milyon euro'yu kabul etmek zorunda bırakabileceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Record'daki habere göre Yunan kulübü oyuncu için sadece yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki görüşmeleri kapatmayı kabul ediyor.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Kış pazarında herhangi bir kulübe imza atmakta özgür olacak.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Bu nedenle Sporting'in Beşiktaşlı yetkililerle yeniden bir görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro teklif ettiği Cabral için Olympiakos'un 3 milyon euro'dan yukarı çıkamaması üzerine ibre yine Kara Kartal'a döndü.

Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

JOVANE CABRAL KİMDİR?
Lazio Rome takımında Forvet mevkinde forma giyen Jovane Cabral, 14 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Cabral operasyonu! İşte istenen ücret
Weghorst Valerien Ismael'i şaşırttı!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU?
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni dinamo Arao Yeni dinamo Arao 01:05
Ayrılacak isimler belli oldu Ayrılacak isimler belli oldu 00:56
King İstanbul'da King İstanbul'da 00:54
Dinamo Kiev'den hazırlık maçları Dinamo Kiev'den hazırlık maçları 00:36
Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman? 00:30
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 00:20
Daha Eski
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! Resmi açıklama geldi 00:20
Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede Sörloth'ta işler karıştı! G.Saray da devrede 00:20
Mesut'a iki dev talip birden! Mesut'a iki dev talip birden! 00:20
Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... Beşiktaş'tan flaş karar! Serdar Saatçı... 00:20
F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda F.Bahçe'de bombalar peş peşe! 4 imza yolda 00:19
Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca... Ismael'e şok tepki! Oyundan alınınca... 00:19