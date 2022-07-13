Beşiktaş'tan Jovane Cabral operasyonu! Transfer...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral'ye ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral'ye ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor
24 yaşındaki yıldız Cabral için Olympiakos'un devreye girip 3 milyon euro vermesi avantaj oldu.
Sporting'in 5 milyon euro istediği genç oyuncu için Yunanlıların bu rakamda kalması;
Record'daki habere göre Yunan kulübü oyuncu için sadece yaklaşık 3 milyon euro tutarındaki görüşmeleri kapatmayı kabul ediyor.
Jovane Cabral, gelecek sezon Sporting ile olan sözleşmesinde son yıla girecek.
Kış pazarında herhangi bir kulübe imza atmakta özgür olacak.
Bu nedenle Sporting'in Beşiktaşlı yetkililerle yeniden bir görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın, Sporting Lizbon'a 4 milyon euro teklif ettiği Cabral için Olympiakos'un 3 milyon euro'dan yukarı çıkamaması üzerine ibre yine Kara Kartal'a döndü.
JOVANE CABRAL KİMDİR?
Lazio Rome takımında Forvet mevkinde forma giyen Jovane Cabral, 14 Haziran 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir.
176 cm boyunda ve 70 kilo olan Jovane Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Cabral Yeşil Burun Adaları Milli Takımı oyuncusu.
138 resmi karşılaşmada 25 gol katkısı sağladı.