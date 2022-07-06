Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:11 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 16:20
Son dakika: Beşiktaş Muleka'yı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini de KAP'a bildirdi.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Muleka transferini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

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