Haberler Beşiktaş Son dakika: Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

Son dakika: Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Kara Kartal, İstanbul ekibine 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 23:23
Son dakika: Emrecan Uzunhan Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Süper Lig'in yeni İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar İstanbulspor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Genç yıldız geçtiğimiz sezon 25 maçta görev almıştı.

EMRECAN UZUNHAN KİMDİR?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturdu. Uzunhan profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasıyla start verdi.

A Takım seviyesinde 25 maçta İstanbulspor'un formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

1.89 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 525 bin Euro olarak gösteriliyor.

Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

2020-21 sezonunda fazla forma şansı bulamayan Emrecan, 4 karşılaşmada görev yaparken söz konusu karşılaşmalarda 189 dakika sahada kaldı. 2021-22 sezonunda çıkış yapan genç savunmacı, Süper Lig'e geri dönen İstanbul ekibinin as oyuncularından biri olmayı başardı.

21 maçta 1542 dakika sahada kalan Uzunhan, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün asistini yapan isim oldu. Play-off etabında 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

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