BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Beşiktaş paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada taraftara övgüler yağdıran siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı.

Fransız teknik adam, derbide taraftarların tribünde yaptığı koreografiyi paylaşarak, "Gerçek aşk, saf tutku, yüzde 100 Beşiktaş" yazdı. Bu gönderi kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.