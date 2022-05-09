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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Beşiktaş paylaşımı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael'den siyah-beyazlı kulübe övgü dolu bir paylaşım geldi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 11:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'den Beşiktaş paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada taraftara övgüler yağdıran siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Valerien Ismael sosyal medya hesabından bir de paylaşım yaptı.

Fransız teknik adam, derbide taraftarların tribünde yaptığı koreografiyi paylaşarak, "Gerçek aşk, saf tutku, yüzde 100 Beşiktaş" yazdı. Bu gönderi kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

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