Beşiktaş'ta Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.



Siyah-beyazlılarda Francisco Montero, Kayserispor ile oynanan maçta 60. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Montero karşılaşmanın 82. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında da Rosier sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın yıldızları Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.