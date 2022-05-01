Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında yok

Beşiktaş'ta Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında yok

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldiği müsabakanın 60. dakikasında sarı kart gören Montero ve 76. dakikada sarı kart gören Rosier cezalı duruma düştü. Montero 82. dakikada bir ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 17:23 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 17:59
Beşiktaş'ta Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Francisco Montero, Kayserispor ile oynanan maçta 60. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Montero karşılaşmanın 82. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 76. dakikasında da Rosier sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın yıldızları Montero ve Rosier Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

DİĞER
Son dakika: İnatla, sabırla, azimle şampiyon Trabzonspor! 
Irak'ın kuzeyine Pençe - Kilit! MSB duyurdu: Terör yuvaları birer birer temizleniyor
Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar
Canlı yayında açıkladı! Löw'ün kararı ve Jorge Jesus...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal geriden gelip kazandı!
Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar
2022 Ramazan Bayramı hutbesinin konusu nedir?
BAYRAMDA EFT - HAVALE YAPILIR MI?
BAYRAMDA AVM AÇIK MI?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Akhisarspor 3. Lig'e düştü! Akhisarspor 3. Lig'e düştü! 17:23
Beşiktaşlı yıldız derbide yok! Beşiktaşlı yıldız derbide yok! 17:22
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta? 17:13
Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? Marsilya - Lyon maçı saat kaçta? 17:06
Bordeaux - Nice maçı saat kaçta? Bordeaux - Nice maçı saat kaçta? 16:51
İskoçya derbisinde kazanan yok! İskoçya derbisinde kazanan yok! 16:46
Daha Eski
Roma - Bologna maçı saat kaçta? Roma - Bologna maçı saat kaçta? 16:44
Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar Tartışılan penaltı pozisyonu! İşte o anlar 16:39
Udinese - Inter maçı saat kaçta? Udinese - Inter maçı saat kaçta? 16:36
MotoGP'de kazanan Bagnaia! MotoGP'de kazanan Bagnaia! 16:34
Canlı yayında açıkladı! Löw'ün kararı ve Jorge Jesus... Canlı yayında açıkladı! Löw'ün kararı ve Jorge Jesus... 16:15
Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? Milan - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:03