BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe!

VALERİEN İSMAEL: BU ÇOCUĞA BAKALIM! Ayrıca iki oyuncuya 1 milyon euro civarında bütçe ayrıldığı gelen haberler arasında. Kartal'ın gündemine son gelen ise Giresunsporlu Alexis Perez oldu. Teknik direktör Valerien İsmael'in 28 yaşındaki savunmacıyı çok beğenip yardımcılarına not ettirdiği vurgulandı.

Fransız teknik adamın "Bu çocuğa sonra bakalım" ifadelerini kullandığı bildirildi. Sezon başında Arjantin ekibi Lanus'tan bonservissiz şekilde Karadeniz ekibine gelen Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 1.8 milyon euro. İlk müdahalelerinde çok başarı olması dikkat çeken futbolcu için önümüzdeki günlerde adım atılabileceği belirtildi.