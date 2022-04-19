BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe!

Savunma bölgesine takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörü Valerien İsmael'in de onayıyla adaylar için çalışmalara başladı. Listesinde öncelikli 2 isim bulunan siyah beyazlı kulüp, Giresunspor maçı sonrası bir de tanıdık bir adayı ekledi.
Bu stoperlerden ilkinin Almanya'da Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Milos Veljkovic olduğu belirtildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki Sırp savunmacı ile temas kurduğu öğrenildi.
İtalyan ekibi Lazio'da oynayan 29 yaşındaki Patric'te de durum aynı. İtalyan ekibi ile haziran sonunda kontratı sona erecek futbolcu ile Kazancı'nın menajerler üzerinden görüşmelere başladığı ifade edildi.