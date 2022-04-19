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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe!

Teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanmaya başladı. Gündeme birçok savunma oyuncusu gelirken 26 yaşındaki Milos Veljkovic ve 29 yaşındaki Patric isimleri ön plana çıktı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın da menajerler üzerinden görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

Savunma bölgesine takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörü Valerien İsmael'in de onayıyla adaylar için çalışmalara başladı. Listesinde öncelikli 2 isim bulunan siyah beyazlı kulüp, Giresunspor maçı sonrası bir de tanıdık bir adayı ekledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

Bu stoperlerden ilkinin Almanya'da Werder Bremen forması giyen 26 yaşındaki Milos Veljkovic olduğu belirtildi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki Sırp savunmacı ile temas kurduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

İtalyan ekibi Lazio'da oynayan 29 yaşındaki Patric'te de durum aynı. İtalyan ekibi ile haziran sonunda kontratı sona erecek futbolcu ile Kazancı'nın menajerler üzerinden görüşmelere başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

VALERİEN İSMAEL: BU ÇOCUĞA BAKALIM!

Ayrıca iki oyuncuya 1 milyon euro civarında bütçe ayrıldığı gelen haberler arasında. Kartal'ın gündemine son gelen ise Giresunsporlu Alexis Perez oldu. Teknik direktör Valerien İsmael'in 28 yaşındaki savunmacıyı çok beğenip yardımcılarına not ettirdiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

Fransız teknik adamın "Bu çocuğa sonra bakalım" ifadelerini kullandığı bildirildi. Sezon başında Arjantin ekibi Lanus'tan bonservissiz şekilde Karadeniz ekibine gelen Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 1.8 milyon euro. İlk müdahalelerinde çok başarı olması dikkat çeken futbolcu için önümüzdeki günlerde adım atılabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Savunmaya hücum! İşte Kartal'ın transfere ayırdığı bütçe

GELENLER YILDIZ OLMAYACAK

Sportif direktör Kazancı son basın toplantısında "Görüştüğümüz isimler var. Geldiği zaman 'Bu kim' denilecek ama sahada isteneni verecek isimlerle görüşüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolculara yönelmeyecek olan kartal bu yüzden sözleşme sonuna yakın adaylardan seçim ya pacak.

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