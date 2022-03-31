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Gençlere yakın ilgi

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte genç bir yapılanma yaşanacak. Altyapı maçlarını kaçırmayan Fransız hoca, kadroya katabileceği isimleri dikkatle izleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 06:50
Gençlere yakın ilgi
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte genç bir yapılanma yaşanacak. Altyapı maçlarını kaçırmayan Fransız hoca, kadroya katabileceği isimleri dikkatle izleniyor. Bazılarına ligin geri kalanında forma şansı vermesi de bekleniyor. Valerien Ismael'in ilk etapta Beşiktaş'ın gençlerinden sol stoper Aytuğ Batur Kömeç, sol bek Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Semih Kılıçsoy'u çok beğendiği ve bu isimleri yeni yapılanmada kadroda düşündüğü kaydedildi.
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