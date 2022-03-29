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Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi taraftara açık antrenman!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada derbi öncesi Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:13
Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi taraftara açık antrenman!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 1 Nisan Cuma günü Vodafone Park'ta gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirecek.

Antrenmanın biletleri ise saat 16.00'da 1 lira bedelle satışa sunulacak. Antrenman için sadece Vodafone Park Doğu Tribün'e taraftar alınacak.

Taraftarlar, biletlerini "passo.com.tr", Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Bir kişi üç adet bilet alma hakkına sahip olacak.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael de siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşma fırsatı yakalayacak.

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