Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

ÜZÜLMEZ YÜKLENİYOR Beşiktaş 'ta teknik direktör adayları arasında adı geçen İbrahim Üzülmez 'le ilgili dün çarpıcı bir gelişme yaşandı. İbrahim Üzülmez cephesinden flaş bir paylaşım gelirken, Üzülmez'in yardımcısı yaptığı paylaşımda, taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in, yaptığı paylaşımda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaştı.

İLK TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ



Beşiktaş'ta dün çok önemli bir toplantı vardı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sabah erken saatlerde kulüp binasına gelerek bazı yöneticilere fikir alış-verişinde bulunurken, bu isimlerin kulüpten ayrılmasının hemen ardından saat 16.13'te de Başkan Ahmet, Vodafone Park'taki yönetim binasına giriş yaptı. Başkan Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Sportif Direktör Kazancı görüşmesi 3 saat sürdü.