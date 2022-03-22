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Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

Beşiktaş'ta üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Önder Karaveli ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırma kararı alan siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör belli oluyor. Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş'i gündemine alan Beşiktaş yönetimi, bugünkü toplantının ardından yeni hoca konusunda son kararını verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda nihai karar bugün verilecek. Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli ile arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından yeni teknik adam arayışına yeniden hız verildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yaşanan bu kayıplar sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla, birçok isimle görüşmelerini sürdürdü. Bu isimlerin başında da Valerien İsmael geliyor. Beşiktaş yönetimi önceliğini Fransız hoca Valerien Ismael'e verirken; 46 yaşındaki çalıştırıcının 4 kişilik ekibiyle kulübe toplam maliyetinin 700 bin euro olması nedeniyle görüşmelerde İsmael isminin öne çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

BAŞKAN TÜM YÖNETiCiLERi ÇAĞIRDI

Siyah beyazlıların hoca adayları arasında yerli çalıştırıcı olarak listenin başında Şenol Güneş yer alıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostu olan Güneş, yabancı teknik adam üzerinde fikir birliğine varılamaması halinde göreve getirilmek için ikna edilecek. Şenol Güneş'te karar kılınması halinde, siyah- beyazlıların eski futbolcularından İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı çalıştıracak, yeni sezonda takımın başına Şenol Güneş geçecek, yardımcısı da İbrahim üzülmez olacak. Bugün olağanüstü toplanacak olan Beşiktaş yönetiminde yapılacak oylama, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü belirleyecek.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

ÜZÜLMEZ YÜKLENİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında adı geçen İbrahim Üzülmez'le ilgili dün çarpıcı bir gelişme yaşandı. İbrahim Üzülmez cephesinden flaş bir paylaşım gelirken, Üzülmez'in yardımcısı yaptığı paylaşımda, taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirileceği iddia edilen İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'in, yaptığı paylaşımda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, İbrahim Üzülmez ve Şenol Güneş masada! Son karar bugün

İLK TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ

Beşiktaş'ta dün çok önemli bir toplantı vardı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, sabah erken saatlerde kulüp binasına gelerek bazı yöneticilere fikir alış-verişinde bulunurken, bu isimlerin kulüpten ayrılmasının hemen ardından saat 16.13'te de Başkan Ahmet, Vodafone Park'taki yönetim binasına giriş yaptı. Başkan Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ve Sportif Direktör Kazancı görüşmesi 3 saat sürdü.

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