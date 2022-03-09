Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlıların golleri Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan gelmişti. Kara Kartal ligin 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Önder Karaveli Batshuayi ve Larin ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 07:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'le berabere kalarak ikincilik yarışında fırsat tepse de Güven Yalçın ve Kenan Karaman ortaya koydukları performansla sınıfı geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Kritik maçta birer gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncuların, Başakşehir'e karşı sezonun en iyi istatistiklerine imza attıkları belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Güven Yalçın maçta 80 dakika sahada kalırken 2 şutunda da isabet sağladı. Yüzde 91 pas isabeti sağlayan genç forvet, ikili mücadelelerde 7 kez rakiplerine üstünlük sağladı, 3 defa da sahipsiz top kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Kenan Karaman da tıpkı Güven gibi başarılı istatisleriyle öne çıktı. Uzatmalarla birlikte 99 dakika oyunda kalan Kenan 3 şutta, 1 isabet sağladı. Yüzde 85 pas isabeti elde eden milli oyuncu tam 16 ikili mücadeleden galip ayrıldı. İki kez pas arası yapan, 4 defa da sahipsiz top kazanan Kenan defansif anlamda da takıma ciddi destek verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Teknik Direktör Önder Karaveli'nin, Güven ve Kenan'ın Başakşehir maçındaki performansından çok memnun kaldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Siyah-beyazlı hocanın, Galatasaray'la 14 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynanacak derbide Güven ve Kenan'a yine ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

BATSHUAYI VE LARIN YEDEK

Milliyet'in haberine göre; Kartal'da Michy Batshuayi ile Cyle Larin formayı Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a kaptırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Siyah-beyazlı takımın en çok tartışılan ve eleştirilen ismi olan Batshuayi yedek soyunduğu Başakşehir maçında son bölümlerde şans bulurken hiçbir varlık gösteremedi. Çok kısa süre oyunda kalan Larin de hücumda etkisiz kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den Batshuayi ve Larin kararı!

Çok formsuz ve moralsiz olan Batshuayi ve Larin'in Galatasaray derbisinde yüksek ihtimalle yedek soyunacakları aktarıldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor