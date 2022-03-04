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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor! Liste başı isim Daniel Farke

Spor haberi... Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezona yeni bir teknik direktör ile başlayacak olan Siyah-Beyazlılar'da Başk Çebi'nin Şenol Güneş önerisi reddedilirken, listenin başına Krasnodar ile yolları ayıran Alman çalıştırıcı Daniel Farke yazıldı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor! Liste başı isim Daniel Farke

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yönetim içindeki muhalefet nedeniyle Şenol Güneş'ten vazgeçmek zorunda kaldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ise teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı. Kazancı son olarak iki Alman teknik adam Jens Keller ve Hannes Wolf ile birer görüşme yapmıştı. Alman disiplini ve oyun anlayışının Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünen yönetimin beklentileri karşısında Kazancı'nın önüne iki alternatif daha çıktı. Bunlar Rusya'daki takımlarından ayrılan Markus Gisdol ile Daniel Farke. Farke ismi daha önce Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonucunda gündeme geldi. Ancak iki taraf arasında anlaşma olmadı. Alman teknik adam daha sonra Rusya'nın Krasnodar takımıyla anlaştı. Ancak Rusya'nın başlattığı savaş sonrası ülkeden ayrıldı. Yönetimin sezon sonunda ilk olarak Farke ile görüşeceği belirtildi.

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