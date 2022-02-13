Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.





Sporturilor gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Enes Sali için Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin euro'luk teklif yaptı. Hagi, siyah-beyazlıların bu teklifini az bulurken; milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istediğini öne sürüldü.



