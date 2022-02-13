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Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ın talip olduğu 16 yaşındaki Enes Sali için siyah-beyazlılar 500 bin euro teklif ederken; Hagi’nin ortak olduğu Farul, 1 milyon euro + satıştan pay istedi. Şu an için pazarlıklar sona ermesine karşın, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi ve sezon sonunda genç ismin İstanbul'a geçmesinin muhtemel olduğunu kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.

Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Sporturilor gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Enes Sali için Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin euro'luk teklif yaptı. Hagi, siyah-beyazlıların bu teklifini az bulurken; milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istediğini öne sürüldü.

Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Şu an için pazarlıklar sona ermesine karşın, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi ve sezon sonunda genç ismin İstanbul'a geçmesinin muhtemel olduğunu kaydedildi. Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.

Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

BARÇA'DA OYNADI
2006'da Kanada'nın Toronto şehrinde doğan Enes, 2017'de Barcelona altyapısına geçti. 2018 yazında Hagi'nin Romanya'daki futbol akademisine başladı.

Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Uluslararası bir turnuvada Barcelona gözlemcilerinin dikkatini çeken Sali, iki yıl Katalanlar'da oynarken; Barcelona FIFA'nın kararı sonrası genç oyuncuyu serbest bırakmak zorunda kaldı. Hagi, Sali'nin babasını ikna ederek onu Viitorul Constanta Akademisi'ne kazandırdı.

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