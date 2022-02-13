Enes Sali kıymete bindi! Beşiktaş'ın teklifi...

Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.
Romanya'da yayın yapan spor gazetesi Sporturilor, Beşiktaş'ın Enes Sali için devreye girdiğini; kulübün sahiplerinden biri olan eski Galatasaraylı Hagi'nin 16 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde istediği bildirildi.
Sporturilor gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Enes Sali için Hagi'nin de sahipleri arasında olduğu Farul'a 500 bin euro'luk teklif yaptı. Hagi, siyah-beyazlıların bu teklifini az bulurken; milyon euro ve bir sonraki satıştan pay istediğini öne sürüldü.
Şu an için pazarlıklar sona ermesine karşın, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği kaydedildi ve sezon sonunda genç ismin İstanbul'a geçmesinin muhtemel olduğunu kaydedildi. Asıl pozisyonu 10 numara olan Enes Sali kanatlarda da görev yapabiliyor.