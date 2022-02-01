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Beşiktaş Faslı stoper Zouhair Feddal için teklif yaptı

Sezon sonunda Vida ve Welinton’la yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş aradığı stoperi Portekiz’de buldu... Kartal, Sporting Lizbon'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Zouhair Feddal’a teklif yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Beşiktaş Faslı stoper Zouhair Feddal için teklif yaptı

Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...

Beşiktaş Faslı stoper Zouhair Feddal için teklif yaptı

Takvim'in haberine göre; Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi. Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Faslı stoper Zouhair Feddal için teklif yaptı

Henüz teknik direktör konusunda net bir gelişme yaşanmazken, Feddal'la görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi

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