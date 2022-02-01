Beşiktaş Faslı stoper Zouhair Feddal için teklif yaptı

Ara transfer döneminin suskun takımlarından birisi olan Beşiktaş, gelecek sezonun planlaması için için gaza bastı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Sporting Lizbon ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Faslı stoper Zouhair Feddal'ın menajeriyle temasa geçti...

Takvim'in haberine göre; Vida ve Welinton'u sezon sonunda göndermeyi planlayan Beşiktaş'a Faslı yıldızdan olumlu yanıt geldi. Portekiz kulübünden 1.2 milyon Euro kazanan Feddal'a Siyah-Beyazlılar'ın aynı parayı teklif ettiği öğrenildi.