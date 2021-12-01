İspanyollar duyurdu! Malang Sarr'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'de 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları hız kazandı. Öncelikle stoper hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Chelsea'nin yıldızı Malang Sarr'ı gündemine almıştı.

Bu transferde Chelsea ile arasındaki yakın ilişkileri kullanmak isteyen Beşiktaş'a kötü haber geldi. İspanyol basını, Fransız stoperin yeni durağının İtalya Serie A olacağını duyurdu.

MILAN, ROMA VEYA JUVE'YE GİDEBİLİR

Todofichajes.com'da yer alan habere göre; 22 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri Federico Pastorello, Sarr'ı İtalya'ya götürmek istiyor. Genç yıldızı İnter, Milan ve Roma gibi dev kulüplere de öneren Pastorello'nun Inter'den red cevabı aldığı kaydedildi.

Milan Kulübü'nün ise teknik direktör Pioli'nin raporuna göre transfere yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Sarr'ın ayrıca, Chiellini'nin emekli olacağı ve De Ligt'in sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşündüğü Juventus için de iyi bir alternatif olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Marsilya'nın da Sarr için teklifte bulunabileceği belirtiliyor.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sarr için Chelsea 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

