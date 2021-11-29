Haberler Beşiktaş Beşiktaş Niko Rak için transferde Barcelona ve Manchester City ile yarışta

Beşiktaş Niko Rak için transferde Barcelona ve Manchester City ile yarışta

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup olan Beşiktaş, kötü gidişatı tersine çevirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan geleceği kadrosunu inşa etmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Sibenik'in 18 yaşındaki yıldızı Niko Rak için Barcelona ve Manchester City ile karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:18
Beşiktaş Niko Rak için transferde Barcelona ve Manchester City ile yarışta

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 4 mağlubiyet alan Beşiktaş son olarak sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Sergen Yalçın ile devam yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar geleceğin kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor.

Hırvat basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Sibenik'in 18 yaşındaki yıldızı Niko Rak için devreye girdiği iddia edildi.

18 yaşındaki genç Hırvat için Barcelona ve Manchester City'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Defansif orta saha pozisyonunda görev alan ve 100 bin Euro güncel piyasa değerine sahip olan Niko Rak'ın kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


DİĞER
Kadir Doğulu aşka geldi! Dubai'de ödül alan eşi Neslihan Atagül'ü yere göğe sığdıramadı...
Akkuyu'da 4 nükleer güç santralinde de çalışmalar aynı anda devam ediyor! 2 yıl sonra Türkiye'nin 'enerji cenneti' olacak
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor