Beşiktaş Niko Rak için transferde Barcelona ve Manchester City ile yarışta

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan 4 mağlubiyet alan Beşiktaş son olarak sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Sergen Yalçın ile devam yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar geleceğin kadrosunu kurmak için de yoğun mesai harcıyor.

Hırvat basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Sibenik'in 18 yaşındaki yıldızı Niko Rak için devreye girdiği iddia edildi.

18 yaşındaki genç Hırvat için Barcelona ve Manchester City'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Defansif orta saha pozisyonunda görev alan ve 100 bin Euro güncel piyasa değerine sahip olan Niko Rak'ın kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



